اليوم.. وزير الرى ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مشروعات بتكلفة 18 مليون جنيه

جنوب سيناء – فايزة مرسال

يفتتح اليوم الأحد، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عددًا من المشروعات بجنوب سيناء، بمدن نويبع وسانت كاترين.

ويفتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، حاجز الصاعدة البيضاء بمدينة نويبع بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، كما يفتتح بمدينة نويبع سد الإسباعية بتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه، وبحيرة بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وقال عبد الله حامد، مدير عام الموارد المائية والرى بجنوب سيناء، إنه تم الانتهاء من هذه الأعمال ضمن منظومة حماية جنوب سيناء من أخطار السيول.