video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. وزير الرى ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مشروعات بتكلفة 18 مليون جنيه

الأحد، 08 يوليه 2018 02:00 ص
اليوم.. وزير الرى ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مشروعات بتكلفة 18 مليون جنيه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

يفتتح اليوم الأحد، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عددًا من المشروعات بجنوب سيناء، بمدن نويبع وسانت كاترين.

 

ويفتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، حاجز الصاعدة البيضاء بمدينة نويبع بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه،  كما يفتتح بمدينة نويبع سد الإسباعية بتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه، وبحيرة بتكلفة 9 ملايين جنيه.

 

وقال عبد الله حامد، مدير عام الموارد المائية والرى بجنوب سيناء، إنه تم الانتهاء من هذه الأعمال  ضمن منظومة حماية جنوب سيناء من أخطار السيول.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس دجال شرم الشيخ 15 يوما‎ على ذمة التحقيقات

غدا.. وزير الرى يزور جنوب سيناء لافتتاح عدد من المشروعات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مديرية الموارد المائية والرى بجنوب سيناء




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة