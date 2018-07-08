اليوم السابع: مصر بلد الأمن والأمان.. الداخلية تعيد طفل الشروق لأحضان أسرته

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل إعادة وزارة الداخلية طفل الشروق المختطف إلى أسرته، وقرعة ومواعيد الدورى الجديد، و تأجيل التحقيق مع مكرم محمد أحمد إلى الأربعاء.
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