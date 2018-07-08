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الأحد، 08 يوليه 2018 05:26 ص
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اليوم.. أكاديمية البحث العلمى تنظم حفل تخرج 8 شركات بالصناعات الإبداعية

الأحد، 08 يوليه 2018 04:00 ص
اليوم.. أكاديمية البحث العلمى تنظم حفل تخرج 8 شركات بالصناعات الإبداعية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وائل ربيعى
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تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز تكنولوجيا الموضة والتصميم، حفل تخرج 8 شركات تكنولوجية ناشئة من الدورة الأولي من أول حاضنة قومية متخصصة في مجال الصناعات الإبداعية والتي تحمل اسم "تفانين" من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بدعم وتمويل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمركز تكنولوجيا الموضة اليوم الأحد.
 
يأتى الحفل برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تستهدف حاضنة "تفانين" أصحاب الابتكارات والمشاريع الناشئة في مجال الملابس الجاهزة، والمصنوعات الجلدية، ومجال الحلى والإكسسوارات وتعد الحاضنة "تفانين" بالتعاون مع مراكز تكنولوجية تابعة لوزارة التجارة والصناعة ومشروع التعاون الإنمائى (GIZ) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتنسيق مع العديد من الجهات المحلية، وذلك للحفاظ على هذه الصناعات وعلى قدرتها التنافسية، لأن الشركات الناشئة تحتاج إلى المساعدة لمعرفة كيفية متابعة اتجاهات ومتغيرات السوق.  
 
 
 
 
 

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اكاديمية البحث العلمى

مركز الموضة

حفل تخرج شركات ناشئة




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