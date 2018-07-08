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الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الأحد، 08 يوليه 2018 11:46 م
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
كتب خالد إبراهيم
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أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، على أن حق امتلاك شارة البث بالقطر المصرى هو حق أصيل لها طبقا للقانون منذ نشأة الإذاعة والتليفزيون، وهو حق مستمر أيضا فى ظل التنظيم المؤسسى الجديد للإعلام المصرى.
 
وقالت الوطنية للإعلام فى بيان لها مساء اليوم الأحد، إن القانون 13 أعطى الحق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن يتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية فى جمهورية مصر العربية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتحقيق رسالة الإعلام وأداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة لشعب والمصلحة القومية فى إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصرى، وأناطت به دون غيره إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي بالجمهورية، وأن هذا الدور والحق الأصيل ممتد للهيئة الوطنية للإعلام صاحبه حق شارة البث بكافة محافظات مصر.

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