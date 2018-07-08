النيابة توافق على التماس "الصحفيين" وتؤجل التحقيق مع مكرم محمد أحمد للأربعاء

كتب محمد السيد

تلقت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، إخطارا رسميا من المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا يعلن موافقته على الإلتماس الذى تقدمت به النقابة لتأجيل التحقيق مع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لشئون الإعلام للأربعاء المقبل.

وجاء فى الإخطار: "إيماء إلى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 987 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا وإلى خطابكم الوارد إلينا بشأن التماس الموافقة على تأجيل التحقيق مع الصحفى مكرم محمد أحمد إلى يوم الاربعاء الموافق 11 يوليو الجارى، يرجى التنبيه باتخاذ اللازم نحو إعلان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد بالمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا بجلسة التحقيق فى القضية صباح يوم الأربعاء الموافق 11 يوليو بمقر النيابة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس".

وكان النائب العام قد أمر أمس السبت بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتخاذه قرارا بوقف النشر فى قضية مستشفى57357 باعتباره تدخلا فى أمر يتعلق بالشأن العام تختص النيابة العامة وحدها فى التصرف فيه.