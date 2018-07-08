video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة توافق على التماس "الصحفيين" وتؤجل التحقيق مع مكرم محمد أحمد للأربعاء

الأحد، 08 يوليه 2018 03:20 م
النيابة توافق على التماس "الصحفيين" وتؤجل التحقيق مع مكرم محمد أحمد للأربعاء مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
تلقت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، إخطارا رسميا من المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا يعلن موافقته على الإلتماس الذى تقدمت به النقابة لتأجيل التحقيق مع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لشئون الإعلام للأربعاء المقبل.
 
وجاء فى الإخطار: "إيماء إلى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 987 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا وإلى خطابكم الوارد إلينا بشأن التماس الموافقة على تأجيل التحقيق مع الصحفى مكرم محمد أحمد إلى يوم الاربعاء الموافق 11 يوليو الجارى، يرجى التنبيه باتخاذ اللازم نحو إعلان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد  بالمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا بجلسة التحقيق فى القضية صباح يوم الأربعاء الموافق 11 يوليو بمقر النيابة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس".
 
وكان النائب العام قد أمر أمس السبت بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتخاذه قرارا بوقف النشر فى قضية مستشفى57357 باعتباره تدخلا فى أمر يتعلق بالشأن العام تختص النيابة العامة وحدها فى التصرف فيه.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محامى "الصحفيين":ننتظر رد النيابة على طلب تأجيل التحقيق مع مكرم محمد أحمد

المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

نقابة الصحفيين

اخبار مصر

النائب العام




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة