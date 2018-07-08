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الأحد، 08 يوليه 2018 05:21 م
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النيابة تأمر بسرعة إحضار المتهمين بخطف طفل الشروق

الأحد، 08 يوليه 2018 04:55 م
النيابة تأمر بسرعة إحضار المتهمين بخطف طفل الشروق طفل الشروق
كتب أحمد حسنى
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أمرت بنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بسرعة ضبط وإحضار كل المتهمين الذين لهم صلة بواقعة خطف الطفل هشام سامى، بعد تحرير الطفل صباح اليوم الأحد.

ونجحت قوات أمن القاهرة فى القبض على 4 متهمين بخطف طفل الشروق، بعد تتبع طريق هروبهم بالمناطق الجبلية، مؤكدا أن قوات الأمن ما زالت تلاحق عددًا من المتهمين.

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، إلى مكان العثور على الطفل هشام سامى بإحدى المناطق الجبلية بالطريق الصحراوى، لمعاينة مكان احتجاز الطفل قبل إعادته لأسرته.

المتهمين بخطف طفل الشروق (2)
 

 

المتهمين بخطف طفل الشروق (3)
 

 

المتهمين بخطف طفل الشروق (4)
 

 

طفل الشروق (1)
 

 

طفل الشروق (2)
 

الشرطة


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