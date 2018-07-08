النيابة تأمر بسرعة إحضار المتهمين بخطف طفل الشروق

كتب أحمد حسنى

أمرت بنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بسرعة ضبط وإحضار كل المتهمين الذين لهم صلة بواقعة خطف الطفل هشام سامى، بعد تحرير الطفل صباح اليوم الأحد.

ونجحت قوات أمن القاهرة فى القبض على 4 متهمين بخطف طفل الشروق، بعد تتبع طريق هروبهم بالمناطق الجبلية، مؤكدا أن قوات الأمن ما زالت تلاحق عددًا من المتهمين.

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، إلى مكان العثور على الطفل هشام سامى بإحدى المناطق الجبلية بالطريق الصحراوى، لمعاينة مكان احتجاز الطفل قبل إعادته لأسرته.