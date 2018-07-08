المهمة المستحيلة.. خرائط تكشف مجهود سلطات تايلاند لإنقاذ أطفال الكهف

كتب: محمد الأحمدى

توالت مجهودات رجال الانقاذ فى انتشال الأطفال من داخل كهف العالقين فى تايلاند، منذ 14 يوما، فيما أصرت السلطات على مواصلة خيار إجلاء الأطفال، حيث تمكنوا اليوم الأحد، من انقاذ 4 أطفال فقط من داخل الكهف.



خرائط إنقاذ أطفال تايلاند

ونشرت وسائل إعلام خرائط توضح طريقة عمل فرق الانقاذ التايلاندية فى إخراج الأطفال، حيث شاركت كلا من الصين وبريطانيا واستراليا، من خلال فرق إنقاذ، وغواصين، كان من بينهم غواصين بريطانيين استطاعا الكشف عن حياة الأفراد وطمأنة أهاليهم.

وتوضح الصور مراحل عمليات الانقاذ والصعوبة التى تواجههم فى اخراجهم من الكهف.





جانب من الخرائط

وتفاعل كذلك الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، مع قصة الفتية ومدربهم، حيث مقترحًا لإنقاذ الأطفال الـ12 ومدربهم، مشيرا إلى أن شركته Boring Company لها خبرة فى حفر الأنابيب، مقترحا إدخال أنبوب من النايلون إلى الكهف، ومن ثم تضخيمه ليصبح بمثابة "قعلة هوائية" الهدف منها خلق نفق تحت المياه يُمكّن الفريق من الخروج.