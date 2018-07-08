video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 10:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المرور: انتهاء أعمال تركيب كمر حديدية فى القطامية

الأحد، 08 يوليه 2018 08:58 ص
المرور: انتهاء أعمال تركيب كمر حديدية فى القطامية إصلاحات - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

انتهت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، من أعمال تركيب كمر البوابة الحديدية بشارع جمال عبد الناصر أمام مرتفعات القطامية، وتم إعادة فتح الطريق القادم من التجمع الخامس اتجاة الدائرى، مع فتح النفق المؤدى إلى الدائرى.

كانت إدارة مرور القاهرة أعلنت عن إغلاق للطريق بسبب أعمال تركيب كمرات وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سكرتير عام محافظة القاهرة يتابع أعمال تطوير شارع عباس العقاد بمدينة نصر

مرور القاهرة

اعمال تطوير

كثافات مرورية

القطامية

اخبار مصر

المرور




لا تفوتك
نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة