المرور: انتهاء أعمال تركيب كمر حديدية فى القطامية

كتب عبد الرحمن سيد

انتهت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، من أعمال تركيب كمر البوابة الحديدية بشارع جمال عبد الناصر أمام مرتفعات القطامية، وتم إعادة فتح الطريق القادم من التجمع الخامس اتجاة الدائرى، مع فتح النفق المؤدى إلى الدائرى.

كانت إدارة مرور القاهرة أعلنت عن إغلاق للطريق بسبب أعمال تركيب كمرات وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.