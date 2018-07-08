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الأحد، 08 يوليه 2018 08:46 ص
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المتهم بسرقة عجوز الدقى بالإكراه: استغللت وجودها بمفردها لتنفيذ جريمتى

الأحد، 08 يوليه 2018 07:00 ص
المتهم بسرقة عجوز الدقى بالإكراه: استغللت وجودها بمفردها لتنفيذ جريمتى صورة أرشيفية
كتب سليم على
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كشفت تحقيقات نيابة الدقى فى واقعة سرقة سيدة عجوز بالإكراه، قيام المتهم "محمد.ج.ع"، 26 سنة، عامل بمحل الجزارة، ملك ابن المجنى عليها باستغلال تواجدها بمفردها داخل شقتها بدائرة القسم وسرقتها، مؤكدا أن الدفع وراء ارتكابه الجريمة هو مروره بضائقة مالية. 

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الدقى، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة بالإكراه. 

كشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن قسم شرطة الدقى تلقى بلاغا من "رفعت.ح.م"، صاحب محل جزارة كائن بدائرة القسم، ومقيم بذات العنوان، بأنه حال توجهه للاطمئنان على والدته "زينب.ن.أ"، سن 89، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، اكتشف توثيق يدها بشريط لاصق، وسرقة مشغولاتها الذهبية وهى عبارة عن 2 أسورة، 2 غويشة و4 خاتم.


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