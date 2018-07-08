القبض على مدير مخزن قبل ترويجه حبارات طباعة مقلدة

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط إدارة شرطة التموين، فى القبض على "أسامة م ا" 31 سنة، مسئول عن مخزن أحبار طباعة، كائن بمنطقة الظاهر، لإدارته المخزن بدون ترخيص، ويحوز كمية كبيرة من حبارات الطباعة وأدوات تصنيعها مجهولة المصدر، ووضع استيكرات لعلامات تجارية عالمية "مقلدة" عليها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه داخل المصنع، وعثر بداخله على 2000 عبوة أحبار أنواع مختلفة،3000و كرتونة فارغة، وماكينة تغليف وسلفنه، استيكرات لعلامات تجارية عالمية " مقلدة"، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.