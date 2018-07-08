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الأحد، 08 يوليه 2018 05:25 م
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القبض على عاطل بحوزته 60 تذكرة هيروين فى المنصورة

الأحد، 08 يوليه 2018 03:52 م
القبض على عاطل بحوزته 60 تذكرة هيروين فى المنصورة مخدر الهيروين -أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بالدقهلية، من ضبط عاطل بحوزته 60 تذكرة هيروين بالمنصورة.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، أنه عقب تقنين الإجراءات لضباط مكافحة المخدرات، تم ضبط "كمال ا م" 36  سنة عاطل، ومقيم بمنطقة "عزبة الشال" دائرة القسم حال تواجده بشارع "قناة السويس" دائرة قسم ثان المنصورة، وبحوزته (60 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر، مبلغ مالى 80 جنيها، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض مطواة).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة إتجاره، والهاتفين المحمولين لتسهيل اتصاله بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.


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