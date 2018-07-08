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الأحد، 08 يوليه 2018 10:06 م
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القبض على عاطل بحوزته سلاحا ناريا وحشيش فى الإسماعيلية

الأحد، 08 يوليه 2018 10:00 م
القبض على عاطل بحوزته سلاحا ناريا وحشيش فى الإسماعيلية العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على عاطل وبحوزته سلاحا ناريا "طبنجة معدلة 9مم" وكمية من مخدر الحشيش فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان  اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم هانى منصور رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بضبط المتهم "جمال.ع.س"27 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9مم" و10 قطع من مخدر الحشيش وزنت حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول. تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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