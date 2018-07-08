القبض على عاطلين بحوزتهما نصف كيلو حشيش فى قليوب

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث مركز قليوب، اليوم الأحد، القبض على عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المخدرات، حيث ضبط بحوزتهما نصف كيلو حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بمنطقة ميت حلفا.

وكانت معلومات قد وردت للمقدم أحمد كمال أبو العزم رئيس مباحث مركز قليوب، تفيد قيام عاطلين بالإتجار فى المخدرات.

وجرى عرض المعلومات على اللواء محمد الألفى مدير إدراة البحث الجنائى، وفى أحد الأكمنة تمكن النقيب محمد السيسى معاون مباحث مركز قليوب من ضبط المتهمان وهما "م م ع" 50 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 7 قضايا مخدرات، و"م ز ح" 22 سنة، عاطل وبحوزتهما نصف كيلو حشيش ومبلغ مالى بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.