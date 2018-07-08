video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطلين بحوزتهما نصف كيلو حشيش فى قليوب

الأحد، 08 يوليه 2018 03:19 م
القبض على عاطلين بحوزتهما نصف كيلو حشيش فى قليوب مخدر الحشيش -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
ألقت مباحث مركز قليوب، اليوم الأحد، القبض على عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المخدرات، حيث ضبط بحوزتهما نصف كيلو حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بمنطقة ميت حلفا.
 
وكانت معلومات قد وردت للمقدم أحمد كمال أبو العزم رئيس مباحث مركز قليوب، تفيد قيام عاطلين بالإتجار فى المخدرات.
 
وجرى عرض المعلومات على اللواء محمد الألفى مدير إدراة البحث الجنائى، وفى أحد الأكمنة تمكن النقيب محمد السيسى معاون مباحث مركز قليوب من ضبط المتهمان وهما "م م ع" 50 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 7 قضايا مخدرات، و"م ز ح" 22 سنة، عاطل وبحوزتهما نصف كيلو حشيش ومبلغ مالى بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1416 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية

ضبط 12 تاجر مخدرات بحملة أمنية بالقليوبية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة