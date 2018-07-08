"الفيروسات الكبدية": توسيع جهود المسح القومى للكشف عن فيروس سى

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه جارى الاستعداد للتوسع فى إجراء المسح القومى للكشف عن فيروس سى خلال الفترة المقبلة، فى إطار جهود الدولة للقضاء على المرض.

وقال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لـ"اليوم السابع"، أن جميع المراكز الخاصة بعلاج الفيروسات الكبدية بالجمهورية تؤدى عملها بشكل منتظم فى خدمة المرضى.

وأضاف وحيد دوس، أن جميع الأدوية متوفرة للمرضى بالمجان على نفقة الدولة والتأمين الصحى، لافتاً إلى أن عمليات استخراج شهادات الشفاء التام من الفيروس مستمرة لجميع المرضى برسوم ثابتة 20 جنيها.

ومن جانبه، أوضح الدكتورشريف راشد رئيس رابطة مصنعى الدواء والخبير فى مجال صناعة الدواء، أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى القضاء على فيروس سى وكانت فى الصفوف الأولى لتحقيق نتائج مبهرة للقضاء على الفيروس، وتابع: نتواصل بشكل مستمر مع اللجنة القومية وقياداتها دعما لمشروع الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى.