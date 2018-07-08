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الصحة: مستشفى "الشيخ زايد" بديلاً عن "الحسين الجامعى" لاستمرار تقديم الخدمة

الأحد، 08 يوليه 2018 01:07 م
الصحة: مستشفى "الشيخ زايد" بديلاً عن "الحسين الجامعى" لاستمرار تقديم الخدمة الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بوضع مستشفى الشيخ زايد أل نهيان تحت تصرف عميد كلية الطب جامعة الأزهر، الدكتور أحمد سليم، لاستقبال الأطقم الطبية والحالات المرضية بمستشفى الحسين الجامعى، حتى الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات بالمستشفى نتيجة الحريق، الذى نشب بها أمس.
 
وأكدت وزيرة الصحة والسكان فى بيان اليوم، أنها كلفت الدكتور أحمد محى القاصد، مساعد الوزير للطب العلاجى والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بتوفير سبل الراحة للاطقم الطبية سواء للأطباء أوالتمريض، القادمين من مستشفى الحسين الجامعى، لمستشفى الشيخ زايد أل نهيان، حرصاً على استمرارتقديم الخدمة الطبية للمرضى المحولين من مستشفى الحسين الجامعى وخاصة حالات الطوارئ.
 
وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى توفير وزيادة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى الشيخ زايد ال نهيان لتغطى احتياجات المرضى المحولين من مستشفى الحسين الجامعى لإجراء جميع الجراحات فى كافة التخصصات، مؤكدة أن هذا يأتى فى إطار التعاون المثمر بين جامعة الأزهر ووزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
 
وقالت وزيرة الصحة أنه فور نشوب الحريق بمستشفى الحسين الجامعى ، تم اخلاء 117 مريض من المحتجزين بمستشفى الحسين الجامعى الى مستشفىيات  باب الشعرية 107 مريض، والزهراء 7، ومريض بمستشفى القاهرة الفاطمية، و2 بمستشفى المنيرة، فيما تم اسعاف حالتين كانا يعانا من اختناق وخرجا خروج تحسن. 
 
وأوضحت أنه تم ارسال فريق طبى من كافة التخصصات على رأسه الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات المركزة، لمتابعة حالة المرضى والإطمئنان عليهم بكافة المستشفيات التى تم الاخلاء عليها، للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

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