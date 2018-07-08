الصحة تضبط 15 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية بمصر الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، ضبط 15 ألف و 293 قرصا من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية" المخدرة"، ضمن حملة مكبرة شنتها على 3 مخازن غير مرخصة تابعة لإحدى الصيدليات الكبرى بمصر الجديدة، محافظة القاهرة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وكشفت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، عن 385 أمبول نالوفين، وهي من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، ولا يجوز صرفها إلا بتذكرة طبية، ولا يجوز تواجدها بمكان غير مرخص من وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن تواجدها في مكان غير مرخص يعد مدرجا بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ، بالاضافة الى مخالفة قرار وزير الصحة رقم 172 لسنة 2011.

ولفتت الى أنه خلال الحملة تم ضبط 124 عبوة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، و4 لاصقة من صنف مدرج بجدول المخدرات، وضبط أدوية مسجلة في مكان غير مرخص وليس لها فواتير، وتعتبر مجهولة المصدر، وتنوعت الأدوية المضبوطة بين المجمعات العلاجية المختلفة وتم "تشميع" ،وغلق المخازن الثلاثة الغير مرخصة لحين الانتهاء من الجرد والعرض على النيابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفات.