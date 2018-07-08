video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تضبط 15 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية بمصر الجديدة

الأحد، 08 يوليه 2018 02:54 م
الصحة تضبط 15 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية بمصر الجديدة أقراص - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، ضبط 15 ألف و 293 قرصا من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية" المخدرة"، ضمن حملة مكبرة شنتها على 3 مخازن غير مرخصة تابعة لإحدى الصيدليات الكبرى بمصر الجديدة، محافظة القاهرة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.
 
 
وكشفت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، عن 385 أمبول نالوفين، وهي من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، ولا يجوز صرفها إلا بتذكرة طبية، ولا يجوز تواجدها بمكان غير مرخص من وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن تواجدها في مكان غير مرخص يعد مدرجا بقانون المخدرات رقم 182  لسنة 1960 ، بالاضافة الى مخالفة قرار وزير الصحة رقم 172 لسنة 2011.
 
 
ولفتت الى أنه خلال الحملة  تم ضبط 124 عبوة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، و4 لاصقة من صنف مدرج بجدول المخدرات، وضبط أدوية مسجلة في مكان غير مرخص وليس لها فواتير، وتعتبر مجهولة المصدر، وتنوعت الأدوية المضبوطة بين المجمعات العلاجية المختلفة وتم "تشميع" ،وغلق المخازن الثلاثة الغير مرخصة لحين الانتهاء من الجرد والعرض على النيابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفات. 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: مستشفى "الشيخ زايد" بديلاً عن "الحسين الجامعى" لاستمرار تقديم الخدمة

الصحة

الصيدلة

قرص

الحالة النفسية

مصر الجديدة




لا تفوتك
ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة