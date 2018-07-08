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الأحد، 08 يوليه 2018 02:39 م
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الشرطة العراقية تفرق محتجين قرب حقول نفطية بجنوب البلاد

الأحد، 08 يوليه 2018 01:41 م
الشرطة العراقية تفرق محتجين قرب حقول نفطية بجنوب البلاد مظاهرات فى العراق- أرشيفية
(رويترز)
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قالت الشرطة العراقية ومسؤولون محليون، إن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية لتفريق عشرات المحتجين على قلة الوظائف وعدم انتظام الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية قرب مدينة البصرة مركز صناعة النفط فى جنوب البلاد، اليوم الأحد.

وقالت مصادر فى الشرطة، إن ثمانية محتجين أصيبوا فى إطلاق النار بينما قال مسؤول محلى إن أحد المتظاهرين قتل وأصيب ثلاثة آخرون.

وقال ياسين البطاط، مدير ناحية الإمام الصادق حيث وقعت الاحتجاجات، إن المحتجين كانوا يطالبون بمطالب عادلة تتعلق بتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية لهم لكن الشرطة فتحت النار عليهم وقتلت أحدهم.

وقالت الشرطة ومسؤولون نفطيون إن واقعة، اليوم الأحد، لم تؤثر على الأمن أو العمليات فى حقول النفط الكبرى بجنوب البلاد.

وأضافت الشرطة أن المحتجين، وهم من مناطق زراعية واقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمالى البصرة، احتشدوا على طريق سريع محلى قرب حقل غرب القرنة-2 النفطى الذى تطوره شركة لوك أويل الروسية وحقل غرب القرنة-1 الذى تديره شركة إكسون موبيل.

وعادة ما تحتج المجتمعات المحلية والعشائر فى المناطق التى تعمل بها شركات نفط أجنبية لحث تلك الشركات على توفير فرص عمل ومزايا أخرى.

ويشكل استقرار البصرة أهمية كبيرة لصادرات النفط التى هى مصدر ما يزيد على 95 فى المئة من إيرادات الحكومة.

 

 

 


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