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الشرطة العراقية تطلق عملية "ثأر الشهداء السبعة" لتعقب المتورطين فى قتل المدنيين

الأحد، 08 يوليه 2018 05:46 م
الشرطة العراقية تطلق عملية "ثأر الشهداء السبعة" لتعقب المتورطين فى قتل المدنيين الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت قيادة شرطة ديالى العراقية، اليوم الأحد، إطلاق عملية (ثأر الشهداء السبعة) جنوبى بعقوبة لتعقب المتورطين بجريمة قتل المدنيين.

وقال المتحدث الإعلامى باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن شرطة ديالى أطلقت عملية مباغتة جنوبى بعقوبة لتعقب خلايا تنظيم (داعش) الإرهابى المتورطة فى جريمة قتل سبعة مدنيين يوم الخميس الماضى على طريق بعقوبة - بغداد السياحى".

وأضاف أن العملية شملت أهدافا محددة وفق معلومات استخباراتية، مؤكدا أن نتائج العملية سيتم كشفها للرأى العام خلال الساعات المقبلة".

وكان مسلحون مجهولون قد قتلوا سبعة مدنيين الخميس الماضى على طريق بعقوبة - بغداد السياحى جنوبى بعقوبة.

وفى سياق متصل، نقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمنى عراقى قوله "إن شرطيا قتل وأصيب آخر بجروح فى انفجار عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق زراعى جنوب بعقوبة بمحافظة ديالى".

وأوضح أن العبوة انفجرت فى دورية راجلة للشرطة، ما أسفر عن مقتل أحد أفرادها وإصابة أخر بجروح، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.

وكانت العديد من الدوريات الأمنية فى ديالى قد تعرضت مؤخرا إلى عمليات استهداف بعبوات ناسفة، ما أسفر عن سقوط إصابات فى صفوف أفرادها.


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