video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 09:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات الباكستانية تعتقل زوج ابنة رئيس الوزراء المعزول نواز شريف

الأحد، 08 يوليه 2018 08:24 م
السلطات الباكستانية تعتقل زوج ابنة رئيس الوزراء المعزول نواز شريف نواز شريف رئيس الوزراء الباكستانى المعزول
كراتشى (رويترز)
إضافة تعليق

ألقت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، القبض على زوج ابنة رئيس الوزراء المعزول نواز شريف، الذى صدر ضده حكم غيابى يوم الجمعة بالسجن عشر سنوات فى تهم فساد تتصل بشراء أسرته شققا سكنية فاخرة فى لندن.

وكانت محكمة باكستانية قد قضت أيضا بسجن مريم ابنة شريف والتى تعتبر على نطاق واسع خليفته السياسية بالسجن سبع سنوات كما عوقب زوجها محمد سافدار بالسجن لمدة عام فى حكم يرى كثيرون أنه ضربة لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز قبل الانتخابات المقررة فى 25 يوليو.

وقال مكتب المحاسبة الوطنى لمكافحة الفساد فى بيان إن محمد سافدار سلم نفسه، وأضاف المكتب "بعد مداهمات مستمرة لمكتب المحاسبة الوطنى لمنازله فى أبوت أباد ومانسهره وهاريبور قرر الكابتن سافدار تسليم نفسه لمكتب المحاسبة الوطني".

وفى أعقاب الحكم الصادر يوم الجمعة قال سافدار "العدالة قد ذبحت" ونظم احتجاجات ضد القضاء، وسُجن شريف لأن عائلته لم توضح الكيفية التى حصلت بموجبها على الأموال لشراء أربع شقق فاخرة فى منطقة هايد بارك بلندن.

وسيعود شريف وابنته مريم إلى باكستان فى 13 يوليو من لندن. ويرافق شريف زوجته كلثوم التى تعالج من السرطان وترقد فى غيبوبة منذ إصابتها بنوبة قلبية الشهر الماضي، وقالت مريم للصحفيين "سنصل إلى لاهور يوم 13 يوليو".

وسيواجه شريف ومريم الاعتقال لدى وصولهما إلى باكستان قبل الانتخابات التى تحتدم فيها المنافسة بين حزبه وحزب السياسى المعارض عمران خان. وينفى شريف ومريم ارتكاب أى مخالفات ويعتزمان الاستئناف على قرار مكتب المحاسبة الوطني.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باكستان: نواز شريف سيطعن بعد غد فى حكم سجنه بقضية الفساد

سجن رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف 10 سنوات بتهمة الفساد

السلطات الباكستانية

باكستان

زوج ابنة

رئيس الوزراء المعزول

نواز شريف

الفساد فى باكستان




لا تفوتك
فيديو وصور.. أسرة طفل الشروق بعد عودته من الاختطاف: وزير الداخلية أوفى بوعده

فيديو وصور.. أسرة طفل الشروق بعد عودته من الاختطاف: وزير الداخلية أوفى بوعده

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مواجهات قوية فى قرعة الدورى بالموسم الجديد.. الأهلى يصطدم بالإسماعيلى والزمالك يواجه بتروجت والجونة مع المصرى بالأسبوع الأول.. القمة فى الجولة الأخيرة.. ومفاوضات لتحديد ملاعب مباريات الأحمر مع المصرى والدراويش

مواجهات قوية فى قرعة الدورى بالموسم الجديد.. الأهلى يصطدم بالإسماعيلى والزمالك يواجه بتروجت والجونة مع المصرى بالأسبوع الأول.. القمة فى الجولة الأخيرة.. ومفاوضات لتحديد ملاعب مباريات الأحمر مع المصرى والدراويش

صور.. كارثة مائية تغرق اليابان.. مصرع 81 شخصا وفقدان 63 آخرين بسبب الأمطار.. 54 ألف فرد يشارك فى عمليات الإنقاذ والمياه تحاصر 1850 مواطنا.. إنقاذ 170 موظفا ومريضا من مستشفى.. وتعليمات بإجلاء 5 ملايين مواطن

صور.. كارثة مائية تغرق اليابان.. مصرع 81 شخصا وفقدان 63 آخرين بسبب الأمطار.. 54 ألف فرد يشارك فى عمليات الإنقاذ والمياه تحاصر 1850 مواطنا.. إنقاذ 170 موظفا ومريضا من مستشفى.. وتعليمات بإجلاء 5 ملايين مواطن

الزمالك يعلن قيد كهربا فى القائمة الثانية رسمياً وعدم رحيله

الزمالك يعلن قيد كهربا فى القائمة الثانية رسمياً وعدم رحيله

اتحاد الكرة يوضح سبب عدم تغيير اسم الأسيوطى لـ"بيراميدز"

اتحاد الكرة يوضح سبب عدم تغيير اسم الأسيوطى لـ"بيراميدز"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة