video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفير البريطانى: دعوة الإمام الأكبر مسلمى الغرب للاندماج الإيجابى تدعم الاستقرار

الأحد، 08 يوليه 2018 04:02 م
السفير البريطانى: دعوة الإمام الأكبر مسلمى الغرب للاندماج الإيجابى تدعم الاستقرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
إضافة تعليق

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، جون كاسن سفير المملكة المتحدة بالقاهرة

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر أهمية إشراك الشباب في جهود تعزيز الحوار والسلام بين الشرق والغرب، مبينًا أن الشباب بما يمتلكه من طاقات فاعلة وقدرات على استخدام وسائل التواصل الحديثة لديه القدرة على كسر الحواجز وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى أساءت للعلاقات بين الأديان وأثرت على السلام العالمى.

من جانبه أكد السفير البريطانى حاجة الدول الأوروبية إلى خطاب الأزهر ومنهجه الوسطى فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى فى ظل التعدد الثقافي الذى تشهده هذه المجتمعات، مضيفًا أن رسائل فضيلة الإمام الأكبر وخطاباته إلى الغرب تحقق هذا الهدف من خلال دعوته الدائمة للمسلمين فى الغرب للاندماج الإيجابى فى مجتمعاتهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأزهر الشريف: الإمام الأكبر لم يرسل شكرا لأمين "مجمع التقريب بين المذاهب"

ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به؟.. تعرف على رأى الأزهر الشريف

الأزهر الشريف ينعى وكيله الأسبق الشيخ محمود عاشور

صور.. الأزهر الشريف ينظم قافلة طبية لإجراء جراحات الأطفال بمستشفيات الأقصر

الامام احمد الطيب

شيخ الازهر

سفير المملكة المتحدة بالقاهرة

الازهر الشريف




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة