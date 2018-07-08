السفير البريطانى: دعوة الإمام الأكبر مسلمى الغرب للاندماج الإيجابى تدعم الاستقرار

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، جون كاسن سفير المملكة المتحدة بالقاهرة

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر أهمية إشراك الشباب في جهود تعزيز الحوار والسلام بين الشرق والغرب، مبينًا أن الشباب بما يمتلكه من طاقات فاعلة وقدرات على استخدام وسائل التواصل الحديثة لديه القدرة على كسر الحواجز وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى أساءت للعلاقات بين الأديان وأثرت على السلام العالمى.

من جانبه أكد السفير البريطانى حاجة الدول الأوروبية إلى خطاب الأزهر ومنهجه الوسطى فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى فى ظل التعدد الثقافي الذى تشهده هذه المجتمعات، مضيفًا أن رسائل فضيلة الإمام الأكبر وخطاباته إلى الغرب تحقق هذا الهدف من خلال دعوته الدائمة للمسلمين فى الغرب للاندماج الإيجابى فى مجتمعاتهم.