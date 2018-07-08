الزراعة تنهى 4 محاور رئيسية لتنمية وتطوير بحيرة قارون

كتب عز النوبى

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وهو يولى اهتماما كبيرا بالبحيرات باعتبارها ثروة قومية أتلفها الإهمال وبعضها يكاد يختفى بسبب التعدى عليها من المواطنين وتحولت من مصدرا للخير إلى مأوى للمجرمين والخارجين على القانون ومن هنا كانت توجيهات الرئيس إلى كل أجهزة الدولة بتطهير البحيرات وإعادتها إلى سابق عهدها حتى تكون مصدرا للخير والنماء وإضافة إلى الناتج القومى.

وكشف تقرير وزارة الزراعة واستصلاح الأرضى، عن مواصلة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة استكمال جهود الوزراء السابقين فى تطهير البحيرات وأيضا إزالة كافة التعديات عليها، حيث عقد عدة اجتماعات مع الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمتابعة موقف البحيرات.

ونرصد ما تم إنجازه من قبل وزارة الزراعة فى تطهير بحيرة قارون وزيادة الثروة السمكية وهى كالتالى:



أولًا: ما تم تنفيذه من أعمال ببحيرة قارون، تنفيذ الحزام الأمن والفلتر الميكانيكى وحوض التهدئة والبدالات.

1 - تم تنفيذ حوض تهدئة أمام مصب مصرف البطس يبدأ بهدار قبل الدخول للحوض بطول 100 م وعرض 40 م وعمق 4 م بإجمالى أعمال حفر قدرت 16000 م3.

2 - تنفيذ الحزام الأمن بداية من مصرف البطس فى اتجاه الجزء البحرى من المرحلة الأولى بعرض 30 م سطحى و14 م قاعى وعمق 3.5 م بقطاع 77 م2 وبطول 3.5 كم بإجمالى أعمال حفر 336000 م3 استخدمت فيه كراكة قاطعة ماصة وعدد 3 معدات متعددة الأغراض وعدد 3 حفارات برمائية وعدد 4 حفار برى، على أن يتم تطهير وتعميق القناة (الحزام الأمن) بصفة دائمة والذى يلزم لتنفيذه توافر المعدات اللازمة لذلك.

3 - تم تنفيذ فلتر ميكانيكى من إجمالى عدد 5 فلاتر أخرى من خلال المرحلة الأولى للمشروع، وسوف يتم استكمال إقامة باقى الفلاتر بتلك المرحلة.

4 - تم تركيب عدد 4 بدالات هوائية لتحسين خواص المياه بالبحيرة، حيث تم وضع عدد 2 بدالة قبل الفلتر وعدد 2 بدالة بعد الفلتر الميكانيكي.

وتم تنفيذ أعمال التكريك اللازمة لإنشاء الحزام الأمن وأحواض التهدئة وتنفيذ الجسور بالأبعاد المناسبة لتنفيذ الفلتر الميكانيكى عن طريق المعدات التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

ثانيا: زيادة المخزونات السمكية بالمسطح المائى:

1 - تم تنمية البحيرة بعدد 70 ألف وحدة زريعة جمبري.

2 - م تنمية المسطح المائى بأمهات أسماك الموسى من بحيرة البردويل.

ثالثا: الأعمال الجارى تنفيذها:

1 - تنفيذ مرسى بمساحة 200م طول × 50م عرض لاستقبال مراكب وقوارب الصيد بالبحيرة.

2 - ومساحة 200م طول × 50م عرض لخروج مراكب وقوارب الصيد وخدمات تداول الأسماك.

3 - المصادة بأسلوب علمى للحصول أسماك ذات قيمة وجودة مرتفعة.

4- استغلال مساحة مائية بطول 1 كم وعرض 250م لإنشاء أحواض استقبال وتحتضين زريعة الأسماك قبل إلقائها بالبحيرة.

5 - بداية تنفيذ أعمال الحفر بالمرحلة الثانية.

رابعا: الأعمال التى سيتم تنفيذها

1 - تنفيذ عدد 9 فلاتر ميكانيكية بالمرحلة الأولى والثانية من أعمال التطوير التى تتم بالبحيرة وكذا الحزام الأمن بالمرحلة الثانية.

2 - تجهيز مبنى إدارة متكاملة للبحيرة يتواجد فيه ممثلين عن كافة الجهات المعنية (الثروة السمكية- شرطة البيئة والمسطحات المائية – البيئة – الإسكان – المحافظات) للتنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة إنجاز الأعمال بالبحيرة ولسهولة مراقبة المسطح المائى للبحيرة حيث ستيتم إنشاء المبنى على حدود البحيرة مباشرة ويشتمل المبنى معامل متخصصة لإجراء التحاليل الخاصة بالمياه والأسماك.

وتقدر تكلفة الأعمال الجارية والتى سيتم تنفيذها مبلغ وقدره 44 مليون جنيه، هذا ويتم أخذ عينات بصفة دورية والتى أثبتت تحسن خواص المياه كثيرا عما كانت عليه قبل أعمال التطوير وخاصة الأمونيا التى كانت فى البداية أعلى من الحد المسموح به وأصبح الآن لا يوجد أى أثر لها.