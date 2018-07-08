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الداخلية السعودية: استشهاد رجل أمن ومقيم بعد تعرضهما لإطلاق نار من إرهابيين

الأحد، 08 يوليه 2018 08:07 م
الداخلية السعودية: استشهاد رجل أمن ومقيم بعد تعرضهما لإطلاق نار من إرهابيين الداخلية السعودية
كتب: محمد الأحمدى
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‏صرح المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، بأنه عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من عصر يوم الأحد الموافق تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من3 إرهابيين يستقلون سيارة من نوع " هونداي النترا " موديل 2018، وقد اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل 2 من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول / سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية.

وقد باشرت الجهات الأمنية إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التى لا تزال محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد ‏في ذلك إن شاء الله. والله الهادي الى سواء السبيل.

 


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