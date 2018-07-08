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الداخلية التونسية: مقتل 9 من الحرس الوطنى فى كمين نصبته مجموعة إرهابية

الأحد، 08 يوليه 2018 02:42 م
الداخلية التونسية: مقتل 9 من الحرس الوطنى فى كمين نصبته مجموعة إرهابية الشرطة التونسية ـ صورة أرشيفية
تونس (أ ش أ)
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لقى 9 من أفراد الحرس الوطنى التونسى بمدينة غار الدماء بولاية جندوبة بشمال غرب البلاد مصرعهم فى كمين نصبته مجموعة إرهابية.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزعق - فى تصريح اليوم الأحد، "إن العملية الإرهابية استهدفت دورية تابعة للحرس الوطنى، مما نتج عنه سقوط شهداء وجرحى".

وأوضح أن الجماعات الإرهابية نصبت كمينا بمنطقة عين سلطان بمدينة غار دماء فى ولاية جندوبة للحرس الوطنى، مشيرا إلى أن العملية وقعت على بعد 7 كيلو مترات من مركز الثريا الواقع على الحدود مع الجزائر.

 


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