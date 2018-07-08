الداخلية: أمن الشرقية يضبط مرتكبى السطو على سيارة شركة وسرقة رواتب العاملين

كتبت : دينا الحسيني

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى كشف غموض وتحديد وضبط اثنين من مرتكبى واقعة سرقة 635 ألف جنيه من موظفين بشركة مستلزمات طبية بالإكراه.

جاء ذلك عقب ورود بلاغ تبلغ لمركز شرطة بلبيس من محاسب وسائق بإحدى شركات المستلزمات الطبية، بأنه أثناء استقلالهما إحدى السيارات التابعة للشركة عقب صرفهما مبلغ مالى قدره 635515 جنيه مرتبات العاملين من أحد البنوك بالقاهرة، وسيرهما بطريق بلبيس الصحراوى اتجاه القاهرة اصطدمت بها " سيارة فان " وترجل منها ثلاثة أشخاص مُلثمين وبحوزتهم سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش واستولوا منهما على المبلغ المالى بالإكراه وفروا هاربين

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية وقطاع الأمن العام قادة اللواء محمد والي مدير مباحث الشرقية وتوصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ولاء الدين . م . ع 35 سنة فنى بذات الشركة و محمد . س . س 27 سنة سائق له معلومات جنائية مسجلة مالك السيارة رقم 185595 ملاكى الشرقية والمستخدمة فى الواقعة وقاسم . أ . أ 32 سنة نجار له معلومات جنائية مسجلة ومحمد . س . ع سائق 28 سنه جميعهم مُقيمين بدائرة المركز .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل اختبائهم بها .. حيث أسفرت الجهود عن ضبط الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا برتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين وبإرشادهما تم ضبط مبلغ ملى قدره 156 ألف جنيه بمسكن الأول وكذا السيارة المستخدمة، ووجه اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق و تكثيف الجهود لضبط الهاربين والسلاح المستخدم وباقى المبلغ المالى المستولى عليه.