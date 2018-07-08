الحياة تعود جزئيا لمستشفى الحسين الجامعى.. والطوارئ تستقبل المرضى

كتب لؤى على

بعد ساعات من اشتعال الحريق بأحد مبانى مستشفى الحسين الجامعى، عاد العمل بالطوارئ وفتح المستشفى أبوابه لاستقبال الحالات، بعد تجهيزه والتغلب على آثار حريق الأمس، وألغيت جميع الإجازات وانتظم العمل بجميع الأقسام عدا التى تأثرت بالحريق.

كان الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قد قام بجولة تفقدية بمستشفى الزهراء الجامعى والمستشفى الفاطمية للاطمئنان على الحالات التى تم نقلها أمس من مستشفى الحسين بعد نشوب حريق بها.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم التأكيد على كل المستشفيات التى نقل إليها المرضى بالاهتمام الكافى وتقديم الخدمة مكتملة مراعاة لصالح المرضى، وذلك فى ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتخفيف المعاناة عن المواطنين.