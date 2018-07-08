video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 09:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى محافظة صعدة.. ومقتل 10 حوثيين

الأحد، 08 يوليه 2018 09:04 ص
الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى محافظة صعدة.. ومقتل 10 حوثيين الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن(أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكرت مصادر يمنية أن الجيش الوطنى اليمنى حرر مواقع جديدة فى مديرية كتاف شرق محافظة "صعدة" شمالى اليمن على الحدود السعودية الجنوبية، بعد اشتباكات عنيفة خاضها الجيش ضد ميليشيا الحوثى.

وقالت المصادر - فى تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد، " أن الجيش بدعم التحالف العربى، إلى تقوده السعودية، تمكن من السيطرة على سلاسل جبال الزور والخشباء وقطع خطوط إمداد الميليشيا فى جبهة العطفين والمليل شرق صعدة".

وأضافت المصادر أن العملية الهجومية التى نفذها الجيش اليمنى ضد الحوثيين، أسفرت عن مقتل 10 عناصر وإصابة آخرين واستعادة أسلحة متنوعة وبعض الآليات.

وكان التحالف العربى قد أعلن - أمس - استمرار تقدم الجيش الوطنى اليمني، وبدعم من قوات التحالف فى جميع جبهات القتال، حيث تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة، مؤكدا مقتل 341 عنصراً من عناصر الميليشيات الحوثية فى الـ72 ساعة الماضية.

على الصعيد ذاته أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بأن قوات الشرعية بدأت عمليات تمشيط واسعة لملاحقة بقايا فلول مليشيات الحوثى فى مدينة التحيتا.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم أن الهدف من عمليات التمشيط تأمين الطريق للخط الساحلى المؤدى إلى محافظة الحديدة.

وكان المتحدث باسم ألوية العمالقة مأمون المهجمى قد أكد أمس السبت أن الألوية تعتزم تحرير مديرية زبيد فى محافظة الحديدة الساحلية غربى اليمن، بعد طرد ميليشيات الحوثى الإيرانية من مديرية التحتيا.

يذكر أن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قد أعلن أمس مقتل 341 مسلحا من الميليشيات الموالية لإيران خلال الـ72 ساعة الماضية على مختلف جبهات القتال باليمن، لا سيما على جبهة الساحل الغربى .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى يطهر مديرية التحيتا بعد معارك ضارية مع المليشيات

فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مساحات واسعة فى مقبنة

مقتل 25 حوثيا فى معارك مع الجيش اليمنى بجبهة ‏مريس بالضالع

الجيش اليمنى

محافظه صعده

اليمن

الحرب فى اليمن

ميليشيا الحوثى




لا تفوتك
نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة