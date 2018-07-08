الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى محافظة صعدة.. ومقتل 10 حوثيين

عدن(أ ش أ)

ذكرت مصادر يمنية أن الجيش الوطنى اليمنى حرر مواقع جديدة فى مديرية كتاف شرق محافظة "صعدة" شمالى اليمن على الحدود السعودية الجنوبية، بعد اشتباكات عنيفة خاضها الجيش ضد ميليشيا الحوثى.

وقالت المصادر - فى تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد، " أن الجيش بدعم التحالف العربى، إلى تقوده السعودية، تمكن من السيطرة على سلاسل جبال الزور والخشباء وقطع خطوط إمداد الميليشيا فى جبهة العطفين والمليل شرق صعدة".

وأضافت المصادر أن العملية الهجومية التى نفذها الجيش اليمنى ضد الحوثيين، أسفرت عن مقتل 10 عناصر وإصابة آخرين واستعادة أسلحة متنوعة وبعض الآليات.

وكان التحالف العربى قد أعلن - أمس - استمرار تقدم الجيش الوطنى اليمني، وبدعم من قوات التحالف فى جميع جبهات القتال، حيث تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة، مؤكدا مقتل 341 عنصراً من عناصر الميليشيات الحوثية فى الـ72 ساعة الماضية.

على الصعيد ذاته أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بأن قوات الشرعية بدأت عمليات تمشيط واسعة لملاحقة بقايا فلول مليشيات الحوثى فى مدينة التحيتا.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم أن الهدف من عمليات التمشيط تأمين الطريق للخط الساحلى المؤدى إلى محافظة الحديدة.

وكان المتحدث باسم ألوية العمالقة مأمون المهجمى قد أكد أمس السبت أن الألوية تعتزم تحرير مديرية زبيد فى محافظة الحديدة الساحلية غربى اليمن، بعد طرد ميليشيات الحوثى الإيرانية من مديرية التحتيا.

يذكر أن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن قد أعلن أمس مقتل 341 مسلحا من الميليشيات الموالية لإيران خلال الـ72 ساعة الماضية على مختلف جبهات القتال باليمن، لا سيما على جبهة الساحل الغربى .