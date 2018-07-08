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الجيش اللبنانى: خروقات جوية وبحرية إسرائيلية للأجواء والمياه الإقليمية

الأحد، 08 يوليه 2018 03:45 م
الجيش اللبنانى: خروقات جوية وبحرية إسرائيلية للأجواء والمياه الإقليمية الجيش اللبنانى
بيروت (أ ش أ)
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أعلنت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى عن وقوع خروقات جوية وبحرية إسرائيلية للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية، مشيرة إلى أنه ستتم متابعة الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.

وأوضحت مديرية التوجيه بالجيش اللبنانى - فى بيان اليوم الأحد - أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.

وأضافت أن زورقين حربيين إسرائيليين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية، حيث خرق أولهما المياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 166 مترا ولمدة 12 دقيقة، فى حين ألقى الزورق الثانى قنبلة مضيئة فوق المياه اللبنانية من داخل المياه الفلسطينية المحتلة.

 


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