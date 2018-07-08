الجيش العراقى: القبض على قيادى خطير بتنظيم داعش فى جزيرة الرمادى

بغداد (أ ش أ)

أعلن الجيش العراقى، اليوم الأحد، إلقاء القبض على قيادى خطير فى تنظيم داعش الإرهابى فى كمين بجزيرة الرمادى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 10، ووفقا لمعلومات استخباراتية، تمكنت من القبض على قيادى خطير بتنظيم (داعش) فى منطقة الطرابشه بجزيرة الرمادي".

وأضاف أن الإرهابى يعد أحد المخططين والمنفذين لعدة عمليات ارهابية كبيرة، أو كما تسمى لدى تلك التنظيمات بـ"الغزوات"، استهدفت القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أنه من المطلوبين للقضاء وتم إحالته إلى جهات التحقيق.

جدير بالذكر أن مركز الإعلام الأمنى يعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم "إرهابية".