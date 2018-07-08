video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش العراقى: القبض على قيادى خطير بتنظيم داعش فى جزيرة الرمادى

الأحد، 08 يوليه 2018 03:19 م
الجيش العراقى: القبض على قيادى خطير بتنظيم داعش فى جزيرة الرمادى الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن الجيش العراقى، اليوم الأحد، إلقاء القبض على قيادى خطير فى تنظيم داعش الإرهابى فى كمين بجزيرة الرمادى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 10، ووفقا لمعلومات استخباراتية، تمكنت من القبض على قيادى خطير بتنظيم (داعش) فى منطقة الطرابشه بجزيرة الرمادي".

وأضاف أن الإرهابى يعد أحد المخططين والمنفذين لعدة عمليات ارهابية كبيرة، أو كما تسمى لدى تلك التنظيمات بـ"الغزوات"، استهدفت القوات الأمنية والمواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أنه من المطلوبين للقضاء وتم إحالته إلى جهات التحقيق.

جدير بالذكر أن مركز الإعلام الأمنى يعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم "إرهابية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: حكومة الأغلبية الوطنية الممثلة لجميع مكونات الشعب هى الحل الأمثل

الحزب الديمقراطى الكردستانى: لا نرغب فى توجيه العراق نحو فراغ قانونى ومؤسساتى

الجيش العراقى

العراق

داعش

الرمادى

الحرب فى العراق




لا تفوتك
ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة