الجامعة العربية: الصين لا تضع شروطا سياسية للتعاون مع العرب

بكين أ ش أ

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، إن الصين لا تضع أبدا شروطا سياسية للتعاون مع الدول العربية، معربا عن تقديره لمواقف الصين الداعمة لحقوق وقضايا العرب.

وأضاف زكى - خلال مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قبل المشاركة فى اجتماع منتدى التعاون بين الصين والدول العربية المقرر انطلاقه بعد غد الثلاثاء - أن الصين تساعد الدول العربية دائما، وحريصة على تعزيز تعاونها مع العرب فى جميع المجالات، قائلا "نحن فخورون بعلاقاتنا مع الصين، ونقدر كذلك مواقف الصين التى تدعم حقوق وقضايا العرب، خاصة وأن مثل هذه المواقف تجعل العرب متحمسين للحفاظ على أعلى مستوى من التعاون مع الصين".

وأوضح أن منتدى التعاون بين الصين والدول العربية مهم للغاية لأنه يحافظ على اتصال دورى بين الجانبين، ويعتبر تجسيدا للتعاون العربى الصينى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أن الهدف من المنتدى هو تعزيز المكاسب الاقتصادية المتبادلة مع تبادل الآراء السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن القضية الفلسطينية مطروحة دائما على طاولة محادثات المنتدى، مشيدا فى الوقت نفسه بالموقف الصينى الذى يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من ناحية أخرى، قال زكى إن الصين لديها الكثير من الخبرة فى مجال البنية التحتية، معربا عن أمله فى أن تساعد الصين الدول العربية فى بناء أنظمة البنية التحتية غير المكتملة لديها.

كما أعرب زكى عن أمله فى أن تكون الصين دائما صديقا مقربا للدول العربية وتزيد من تعاونها الاقتصادى من خلال فتح أسواقها أمام المزيد من المنتجات العربية، قائلا "هناك العديد من المنتجات العربية عالية الجودة، ونأمل أن تستورد الصين هذه السلع لمستهلكيها، وهذا بالتأكيد سيكون مفيدا للجانبين".