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الأحد، 08 يوليه 2018 05:22 م
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التموين: الأقماح الروسية الفاسدة المضبوطة بالإسكندرية لا تتبع الوزارة

الأحد، 08 يوليه 2018 04:59 م
التموين: الأقماح الروسية الفاسدة المضبوطة بالإسكندرية لا تتبع الوزارة قمح - صوره ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه إيماء إلى ما تناولته وكالة (رويترز ) عن نشر إحدى الصحف  يوم الأحد الماضى أن السلطات المصرية ضبطت 45 ألف طن من القمح الروسى الفاسد قرب مدينة الإسكندرية  تؤكد الوزارة والممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية المستورد الرئيسى للقمح المعد للطحن لإنتاج الخبز المدعم أن تلك الشحنة لا تتبع الوزارة وإنما تتبع إحدى شركات القطاع الخاص.

وأضافت الوزارة أنه يتم استراد الأقماح عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية متمثلة فى صورة شحنات بحجم 60  ألف طن للباخرة الواحدة وفقا للمواصفات المصرية القياسية من الأقماح العالية الجودة والتي تخضع للتفتيش والفحص بموانئ من قبل شركات عالمية معتمدة متخصصة بالإضافة إلى الفحص الدقيق فور وصولها للموانئ المصرية من قبل السلطات الرقابية المصرية المعنية للتأكد من صلاحيتها قبل البدء فى تفريغها .

 


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