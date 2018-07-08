video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تواصل فعاليات وورش عمل مسابقة "الباحثون الشباب"

الأحد، 08 يوليه 2018 09:23 ص
التعليم تواصل فعاليات وورش عمل مسابقة "الباحثون الشباب" الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ورش عمل فعاليات مسابقة "الباحثون الشباب"، والمقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر خلال الفترة من الجمعة 6/7/2018 وحتى الثلاثاء 10/7/2018، تواصل تدريب طلاب وطالبات المرحلة الثانوية الذين تقدموا للمسابقة من جميع محافظات مصر، وتم اختيارهم من خلال الأبحاث التي تقدموا بها للمسابقة، وذلك لليوم الثانى على التوالى، حيث يأتى هذا ضمن خطة الدولة التى تتبناها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لتحفيز وتشجيع الشباب على البحث العلمى والابتكار.

من جانبها، أكدت الدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للتسويق والترويج، أن المسابقة تستهدف (250) طالب وطالبة من المرحلة الثانوية، بداية من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي من جميع محافظات مصر، وأن الهدف الأساسي من المسابقة هو تحسين وتأهيل مهارات البحث العلمي لدى الطلاب.

وأشارت مستشار الوزير للتسويق والترويج، إلى أنه قد بدأت فعاليات ورش عمل مسابقة الباحثون الشباب اليوم بمحاضرة قامت بإلقائها، وموضوعها: لماذا جاءت فكرة: "الباحثون الشباب"؟، وكيف تقدم فكرتك ببساطة وإتقان للآخرين لتصل بالطريقة العلمية والبحثية الصحيحة، وناقشت الطلاب والطالبات فى بداية المحاضرة حول مجموعة من الأسئلة، جاء مضمونها عن السبب الذي من أجله يشارك الشباب فى هذه الورشة، وما هى معلوماتهم عن هذا الموضوع، كما اشتملت المحاضرة على مجموعة من المحاور، منها: أنواع المجالات البحثية التى تستهدفها المسابقة، وهى: ( التكنولوجيا فى الهندسة، والطاقة، والغذاء، والزراعة، وأيضًا الطب، والأحياء، والإعلام، والابتكار المصرفي)، وجاء مضمون المحور الثانى عن أنواع وأهمية المهارات الحياتية، سواء كانت فكرية، أخلاقية، فنية، ثقافية، إنسانية، سياسية، ومهارة الثقة بالنفس وبالعمل المقدم، وغيرها من المهارات الحياتية التى يحتاجها الإنسان للتواصل والتعايش مع المجتمع.

وعن مضمون محاضرات بنك المعرفة المقدمة للطلاب والطالبات، أوضحت يسرا علام أن بنك المعرفة يقدم مجموعة من المحاضرات مضمونها كالتالي: أنواع مصادر المعلومات المتوفرة على بنك المعرفة المصري، وكيفية تصفح المصادر التعليمية والعلمية المختلفة المتاحة علي بوابة بنك المعرفة، وتحميل النص الكامل والفيديو والصور الخاصة بالمعلومات المطلوبة، ومقدمة حول كيفية إدارة المراجع الخاصة بالمشتركين فى المسابقة عند كتابة مقالة علمية .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التربية والتعليم: تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة خلال أيام عقب انتهاء التصحيح.. رضا حجازى: زيادة عدد المتفوقين عن 30 طالبا حال تكرار المجاميع.. ومصادر: النتيجة فى المدارس منتصف الأسبوع المقبل

"التربية والتعليم" تنفى تغيير قصة "العربى" و"الإنجليزى" للصف الثانى الثانوى

تعرف على شروط 599 وظيفة تطرحها مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان

مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإلغاء "محو الأمية".. صاحب القانون الهيئة لم تقدم شيئًا على مدار 74 عامًا وأساءت للوطن.. نقل تبعيتها لوزارة التربية والتعليم.. وإلزام المحافظين بوضع خطة للقضاء على الأمية

التربية والتعليم

مسابقة الباحثون الشباب

اخبار اليوم

اخبار التعليم

اخبار مصر




لا تفوتك
نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة