التعليم تعلن فتح باب التقدم لقبول طلاب بمدرسة المتفوقين بعين شمس

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين للعام الدراسى 2018/2019.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام أنه تقرر فتح باب التقدم للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا(STEM)، و(المتفوقين بعين شمس) وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 9/7/2018، وحتى يوم الخميس الموافق 19/7/2018.

كما أعلن رضا حجازى أن أهم الشروط الواجب توافرها فى الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى خلال العام 2017/2018، والمتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين هى على النحو التالى:

أولا: بالنسبة لمدرسة المتفوقين بعين شمس:

الحصول على مجموع لا يقل عن (252) درجة، وبنسبة تعادل (90%) من المجموع الكلى.

ثانيًا: بالنسبة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا:

- ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (274,5) درجة بنسبة تعادل (98 %) من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب فى هذه الحالة على الدرجات النهائية فى مادة واحدة على الأقل من مواد: (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم)

- ألا يقل مجموع درجات الطالب عن (266) درجة بنسبة تعادل (95 %) من المجموع الكلى ويشترط حصول الطالب فى هذه الحالة على الدرجات النهائية فى مادتين على الأقل من مواد: (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم)

ومن جانب آخر أعلن حجازى أنه سيتم عقد اختبارات القبول وفقًا للمخطط الزمنى التالي:

• مدرسة المتفوقين (عين شمس) للطلاب: يُعقد الاختبار يوم الاثنين الموافق 6 من شهر أغسطس من العام 2018م.

• مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM): تُعقد الاختبارات يومى: الثلاثاء، والأربعاء الموافقين 7، 8 من شهر أغسطس من العام 2018م.

• الموعد المحدد لعقد الاختبار لمن لم يتمكن من أداء الامتحان لظروف قهرية: يعقد الاختبار يوم الأحد الموافق 12 من شهر أغسطس من العام 2018م.

ولمزيد من التفاصيل فأنه يمكن الرجوع للموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة وذلك عبر الرابط الإلكترونى :http://moe.gov.eg/stem/

وجدير بالذكر أنه سيتم تلقى طلبات الطلاب الراغبين فى التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين عن طريق الموقع الإلكترونى للوزارة عبر الرابطhttp://www.moe.gov.eg