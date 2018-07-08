التعليم العالى تعتمد ترقية عدد من القيادات بالوزارة

أصدر رئيس مجلس الوزراء ثلاثة قرارات بترقية عدد من القيادات بوزارة التعليم العالى وهم: عاطف عيسى وكيل أول الوزارة رئيس قطاع مكتب الوزير، وأحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ومحمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية للتنسيق.

من ناحية أخرى، تشارك وزارة التعليم العالى فى فعاليات المنتدى الرابع لحوار السياسات حول التعليم العالى فى دول جنوب البحر المتوسط، والذى تنظمه الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للتعليم والشباب والرياضة والثقافة التابعة للاتحاد الأوروبى، والمقام فى بروكسل ببلجيكا خلال الفترة من 9 إلى 10 يوليو الجارى.

ويهدف المنتدى إلى تحديث وتطوير نظم التعليم العالى لدول جنوب البحر المتوسط، وزيادة حركة تبادل الطلاب والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس فيما بين دول جنوب البحر المتوسط.