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الأحد، 08 يوليه 2018 02:02 م
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التعليم العالى تشارك بالمنتدى الرابع لحوار السياسات فى دول جنوب المتوسط

الأحد، 08 يوليه 2018 12:08 م
التعليم العالى تشارك بالمنتدى الرابع لحوار السياسات فى دول جنوب المتوسط الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية بالتعليم العالى
وائل ربيعى
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تشارك الدكتورة كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، و الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين فى فعاليات المنتدى الرابع لحوار السياسات حول التعليم العالى فى دول جنوب البحر المتوسط، الذى تنظمه الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للتعليم والشباب والرياضة والثقافة التابعة للاتحاد الأوروبى، والمقام فى بروكسل ببلجيكا خلال الفترة من 9 إلى 10 يوليو الجارى.

ويهدف المنتدى إلى تحديث وتطوير نظم التعليم العالى لدول جنوب البحر المتوسط، وزيادة حركة تبادل الطلاب والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس فيما بين دول جنوب البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يشارك فى فعاليات المنتدى ما يقرب من 100 مشارك من 15 دولة من الدول الأعضاء و 9 دول شركاء من ممثلى وزارات التعليم العالى والجامعات بالدول المشاركة، وممثلين عن سفارات الاتحاد الأوروبى ببروكسل.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم المنتدى لأول مرة فى 2012، والمنتدى الثانى فى 2014، والثالث فى 2016.


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التعليم العالى

المنتدى الرابع لحوار السياسات

دول جنوب البحر المتوسط




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