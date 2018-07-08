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الأحد، 08 يوليه 2018 06:25 م
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التحالف يصدر 8 تصاريح لسفن متجهة لليمن والميليشا تفرج عن سفينة احتجزت 23 يوما

الأحد، 08 يوليه 2018 04:39 م
التحالف يصدر 8 تصاريح لسفن متجهة لليمن والميليشا تفرج عن سفينة احتجزت 23 يوما العقيد الركن تركى المالكى المتحدث الرسمى لقوات التحالف
إيمان حنا
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أعلن التحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن أنه تم إصدار 8 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية، منها سفينة لمدينة الحديدة.

 

وأشار التحالف إلى أن السفينة فولك بيوتى دخلت اليوم ميناء الحديده بعد 23 يوما من احتجازها من قبل المليشيا الحوثية، وأكد التحالف تواجد 4 سفن بميناء الحديده لتفريغ حمولاتها وعدد 4 سفن بالانتظار للدخول، بالإضافة إلى تواجد سفينة بمنطقة الانتظار لدخول ميناء الصليف.

 

وكانت ميليشيات الحوثى أفرجت أمس عن السفينةG Muse ، بعد احتجازها تعسفيا 62 يوما فى ميناء الحديدة.

 

ومن جانب آخر أكد التحالف التزامه بالعمل الإنسانى والإغاثى فى اليمن وقد أوفد مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية أكثر من 25 قافلة إغاثة للحديدة وإنشاء 19 مركزا صحيا فى المحافظة منذ بدء العمليات العسكرية، غلى جانب الدور الإماراتى فى الإغاثة بالحديدة.


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