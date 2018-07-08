"التجارة": 60 % زيادة فى الصادرات المصرية للسوق الصينى خلال عام 2017

كتب – إسلام سعيد

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاء مع سونج ايقوه، سفير الصين بالقاهرة تناول مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وخاصةً فى مجالات التعاون التجارى والصناعي، شارك فى اللقاء هان بينج المستشار التجارى الصينى بالقاهرة احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقال الوزير، فى بيان له إن الوقت الحالى هو الوقت المناسب لضخ مزيد من الاستثمارات الصينية بالسوق المصرى خاصةً فى ظل حالة الاستقرار السياسى التى تشهدها مصر حالياً وكذا العلاقات القوية التى تربط مصر والصين، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى تقوم بها وزارة الاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر بما فى ذلك إصدار قانون الاستثمار الجديد والذى يتيح توفير حزم كبيرة من الحوافز الاستثمارية امام المستثمرين الأجانب

ونوه نصار إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والصين شهدت تطوراً كبيراً خلال الآونة الاخيرة حيث ارتفعت الصادرات المصرية السلعية للسوق الصينى خلال عام 2017 إلى 408 مليون دولار بالمقارنة بنحو 255 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة تبلغ 60%، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتكون مصر محوراً تجارياً ولوجيستياً لنفاذ المنتجات الصينية إلى قارتى أفريقيا وأوروبا.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض مشاركة مصر فى معرض الصين الدولى للواردات والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاى الصينية بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة فى كافة المجالات، مؤكداً حرص مصر على المشاركة فى هذه الفعالية الهامة والتى تمثل فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية الى الصين خاصة فى ظل قرار الحكومة الصينية بأن تكون مصر هى ضيف شرف المعرض.

ومن جانبه، أكد سونج ايقوه، سفير الصين بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والصين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى أهمية مشاركة مصر فى منتدى الصين وأفريقيا المقرر انعقاده بالعاصمة بكين خلال شهر سبتمبر المقبل الذى سيمثل منصة جيدة لاستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين الصين والدول الافريقية وعلى رأسها مصر.

وقال إن تبادل الزيارات الرسمية على المستوى الرئاسى ساهمت فى تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات المتميزة بين القاهرة وبكين، مشيراً إلى أهمية مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً فى منطقة بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا وكونها من أولى الدول التى دعمت مبادرة الحزام والطريق التى تنفذها الحكومة الصينية حاليا.

وأعرب ايقوه عن تطلع بلاده لمشاركة مصر بجناح كبير فى فعاليات معرض الصين الدولى للواردات، مؤكداً حرصه على تقديم كافة التسهيلات للشركات المصرية لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن، معرباً عن سعادته بنجاح المنطقة الاقتصادية الصينية "تيدا مصر" فى جذب العديد من الشركات للاستثمار فى المنطقة الصينية ومن بينها كبريات الشركات الصينية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تجذب المنطقة استثمارات كبيرة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، وهو الامر الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل.