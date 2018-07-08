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الأحد، 08 يوليه 2018 08:06 م
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البحرين والأردن يعزيان الرئيس التونسى فى ضحايا الهجوم الإرهابى على دورية عسكرية

الأحد، 08 يوليه 2018 06:05 م
البحرين والأردن يعزيان الرئيس التونسى فى ضحايا الهجوم الإرهابى على دورية عسكرية الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
عمان (أ ش أ)
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بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف دورية تابعة للحرس الوطنى التونسى فى محافظة جندوبة شمال غربى تونس، وأدى إلى استشهاد عدد من أفرادها وإصابة آخرين.

وأعرب الملك عبدالله الثانى - فى البرقية بحسب الديوان الملكى الهاشمى - عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابى الجبان، مؤكدا تضامن الأردن الكامل مع تونس، والوقوف إلى جانبها فى محاربة خطر الإرهاب وعصاباته.

وعبر العاهل الأردنى عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس السبسى وأسر الضحايا فى هذا المصاب الأليم، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

ومن جانبه، نددت وزارة الخارجية البحرينية بالهجوم الإرهابى الذى استهدف دورية تابعة للحرس الوطنى بولاية جندوبة فى الجمهورية التونسية، وعزت الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الشهداء جراء هذا العمل الإرهابى الذى يتنافى مع كل المبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، فى بيان، أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية التونسية، ووقوفها معها فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لمحاربة الإرهاب وحماية أمنها واستقرار شعبها.

كما جددت موقف مملكة البحرين الراسخ الرافض لكافة أعمال العنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه، والداعى إلى أهمية تعزيز الجهود الموجهة لاجتثاث آفة الإرهاب من جذورها والتصدى لكل من يدعمها أو يمولها وتجفيف منابع تمويلها.  

 


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