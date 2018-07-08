البترول تستهدف إضافة 650 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من حقل ظهر

كتب أحمد أبو حجر

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة الإنتاج من حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط إلى نحو يتجاوز الـ1.750 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا مع بداية شهر أغسطس المقبل، ارتفاعا من 1.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى يوميا.

كانت شركة إينى الإيطالية قد أعلنت فى بداية شهر مايو الماضى أنها تمكنت من زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر إلى 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، بعد نجاحها فى تشغيل وحدة الإنتاج الثالثة من الحقل عقب 4 أشهر فقط من بدء التشغيل.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن عن بدء الإنتاج التجريبى من مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر منتصف شهر ديسمبر الماضى بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، قبل أن يتم افتتاح هذه المرحلة رسميا فى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى نهاية شهر يناير الماضى.

كانت شركة إينى الإيطالية قد أعلنت عن كشف حقل ظهر فى 30 أغسطس 2015، فى منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط على مساحة تصل إلى 100كيلو متر مربع، وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، جعلته الأضخم فى البحر المتوسط، بما يوازى 135% من احتياطيات مصر من الزيت الخام.

يُعد مشروع تنمية حقل ظهر العملاق لإنتاج الغاز بالبحر المتوسط، واحدا من أهم الاكتشافات الغازية التى تحققت خلال الفترة الأخيرة.

ويرفع الإنتاج المتزايد من حقل ظهر اجمالى انتاج مصر من الغاز الطبيعى، إلى نحو 6.750 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، حيث يبلغ انتاج مصر من الغاز حاليا نحو 6 مليارات قدم مكعب، ويعد مشروع تنمية حقل ظهر العملاق لإنتاج الغاز بالبحر المتوسط أحد أهم خطوات مصر فى طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، حيث من المقرر أن يصل إنتاج الحقل من الغاز نحو 2 مليار قدم يوميا.

وبحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير البترول المهندس طارق الملا، فإن الوزارة استطاعت إضافة حوالى 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز منذ بداية عام 2017 وحتى الان من خلال بدء الإنتاج من 4 مشروعات هى المرحلة الأولى من مشروع حقول شمال الإسكندرية، وتنمية مشروع حقل نورس، وبدء الإنتاج من حقل أتول، وبدء الإنتاج المبكر من حقل ظهر.

بلغت الاستثمارات التى ضختها شركة إينى الإيطالية لتنمية حقل ظهر وبدء الإنتاج منه حوالى 5 مليارات دولار، لحفر 7 آبار، وبحسب الخطة الاستثمارية وخريطة الاستكشاف والتطوير فى منطقة الامتياز، من المخطط أن ترتفع الاستثمارات فى المنطقة إلى 12 مليار دولار مع الانتهاء من المرحلة الثانية، وتصل إلى 16 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

وكان وزير البترول قد قال فى تصريحات تلفزيونية إن حصة مصر من حقل "ظهر" تتوقف على التوازن الاقتصادى مع الشريك الأجنبى، ولن تقل عن 40%، متابعًا "كلما زاد الإنتاج من حقل ظهر زادت حصتنا، وفى الغالب سيكون حصة مصر نحو 50%.".