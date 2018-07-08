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البابا تواضروس يترأس القداس داخل أكبر كنيسة كاثوليكية فى الفاتيكان

الأحد، 08 يوليه 2018 11:00 ص
البابا تواضروس يترأس القداس داخل أكبر كنيسة كاثوليكية فى الفاتيكان البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية - أرشيفية
سارة علام
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يترأس  الآن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الصلاة فى أكبر كنيسة كاثوليكية بروما فى إيطاليا، وهى كنيسة القديس مار بولس الرسول، بمشاركة كثيفة من الأقباط المصريين في روما. 

وتعد كنيسة القديس بولس خارج الأسوار، أو الكنيسة البابوية للقديس بولس خارج الأسوار، وهي إحدى الكنائس البابوية الأربعة في روما، وتعتبر ثاني أكبر كنيسة فيها بعد كاتدرائية القديس بطرس، وتحوى رفات القديس بولس الملقب "رسول الأمم"، والذى قطع رأسه في روما خلال اضطهاد نيرون للمسيحيين بين عامي 64 و67.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك بمصر، في يوم الصلاة العالمي، والذي ترأسه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أمس السبت، ضمن فعاليات الصلاة المسكونية المشتركة لأجل الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة كافة رؤساء الكنائس فى الشرق الأوسط للصلاة من أجل السلام.
 
 

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