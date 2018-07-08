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الإفراج عن 6 مسئولين بصادرات وجمارك السويس بكفالة فى قضية تلاعب بالفحص

الأحد، 08 يوليه 2018 01:49 م
الإفراج عن 6 مسئولين بصادرات وجمارك السويس بكفالة فى قضية تلاعب بالفحص مجمع محاكم السويس
السويس- سيد نون
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قررت، اليوم الأحد، محكمة استئناف السويس، الإفراج عن 6 مديرين عموم وموظفين بفرع هيئة الصادرات والواردات بالعين السخنة فى القضية رقم 27 لسنة 2018 بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنية لكل منهم، وهم، " ج . ع . ه " مدير عام " و " سيد . م . أ " مدير عام، و " م . أ . أ " مير عام مساعد و " م . س " مدير إدارة و " م . أ . أ " مدير إدارة و " و . أ " موظف.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على اثنين من مديرى العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، وثلاثة آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من (التكويد، الأفراج تحت التحفظ، الفحص)، ومأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة، لقيامهم بالتلاعب فى فحص ومعاينة أحد رسائل الأدوات الكهربائية الواردة لمصر.

وقال حلمى مرسى محامى المتهمين،:"قمنا بالتقدم بتظلم للمطالبة بالإفراج بدون كفالة مالية وننتظر القرار الخاص بالتظلم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم عدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة إلى التلاعب فى توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن نحو 240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.

 


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