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الإسكان: 22 يوليو الجارى آخر موعد لحجز 30 ألف قطعة أرض فى المدن الجديدة

الأحد، 08 يوليه 2018 02:00 ص
الإسكان: 22 يوليو الجارى آخر موعد لحجز 30 ألف قطعة أرض فى المدن الجديدة المهندس طارق السباعى
كتب أحمد حسن
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حددت وزارة الإسكان يوم 22 يوليو الجارى، أخر موعد للتقدم لحجز قطع الأراضى  التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى قرعة الأراضى الأخيرة، والتى تتضمن نحو 30 ألف قطعة أرض بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 209 وحتى 1200 متر.
 
وطبقا لما نصت عليه كراسة الشروط والتى حددت مقدم حجز قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بـ25 ألف جنيه، و100 ألف للأراضى المتميزة، و350 ألف جنيه لقطع الأراضى الأكثر تميزا، والتى تصل مصاحتها لـ1200 متر.
 
وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: بشأن نظام السداد الخاص بالأراضى المطروحة بالإسكان الاجتماعى، فيتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع) أو نقداً، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، مع الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.
 
وبشأن تفاصيل الأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعى، أكد أنه يتم طرح 14248 قطعة أرض، موزعة كالتالى: 455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

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