الإسكان تنفذ مشروعات خدمية ببورسعيد بتكلفة تتخطى 7مليارات جنيه

كتب أحمد حسن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ممثلا فى جهاز تعمير سيناء، ينفذ عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بورسعيد، باستثمارات حوالى 7.1 مليار جنيه لخدمة أهالى المحافظة، فى مجالات الطرق وإنارتها، والإسكان الاجتماعى، والمبانى الخدمية، وأعمال البنية الأساسية، وذلك مساهمة من الوزارة فى تنمية محافظة بورسعيد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن بعض المشروعات انتهت ويتم استكمال الأخرى.

وقال اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء فى محافظة بورسعيد من تنفيذ مشروعين، خلال العام المالى 2017 / 2018 ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز، بتكلفة 86.5 مليون جنيه، وهما مشروع إنشاء كوبرى فوق قناة الاتصال بامتداد محور 23 ديسمبر بجنوب محافظة بورسعيد، بطول 220 م وعرض 28.4 م، وحمولة 90 طنا، بتكلفة قدرها 72 مليون جنيه، ومشروع رفع كفاءة بعض الطرق الرئيسية والهامة بمحافظة بورسعيد، بأطوال 5.35 كم، لتسهيل الحركة المرورية بالمحافظة، بتكلفة قدرها 14.5 مليون جنيه.

وأضاف اللواء مصطفى العجوز، أن الجهاز المركزى للتعمير فى محافظة بورسعيد أيضا يقوم بتنفيذ 5 مشروعات ضمن خطة الجهاز، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال العام المالى 2018 / 2019 بتكلفة استثمارية 5.276 مليار جنيه، وتشمل مشروع المحور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس "محور 30 يونيو" بطول 95 كم وعرض 80 م، بتكلفة 5.15 مليار جنيه، وتسهم فى تمويله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويبدأ المحور من جنوب بورسعيد ويتقاطع مع الطريق الدولى الساحلى بورسعيد / دمياط، ويمتد جنوبا حتى يتقاطع مع طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى، عند علامة الكم 94، وتم التشغيل التجريبى للقطاع الجنوبى للمحور بطول 48 كم اعتباراً من 15/5/2018، وجار العمل فى القطاع الشمالى.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل خلال العام المالى 2018/2019، ومشروع تطوير مدخل بورسعيد الغربى بطول 3.9 كم، بتكلفة 56.5 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 9/2018، ومشروع رصف طريق المعاهدة بدءا من كوبرى الرسوة وحتى التقاطع مع الطريق الدائرى "بورسعيد ـــ دمياط" بطول 2.6 كم، بتكلفة 45 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 8/2018، ومشروع إنارة منفذى الجميل والرسوة الجنوبى شاملا تركيب 448 عامود إنارة بالطاقة الشمسية، بتكلفة 22.4 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 9/2018، ومشروع رفع كفاءة مبنى الطلبة بأرض العبور ببورسعيد، بتكلفة 2.5 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 8/2018.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروعين بالإنابة عن هيئة التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، بتكلفة 262 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما خلال العام المالى 2018 /2019، وهما مشروع أعمال البنية الأساسية لمنطقة بحرى الحوض السمكى (طرق ــ صرف صحي)، بتكلفة 62 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 10/2018، ومشروع أعمال رفع منسوب مساحة 356 فدانا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لاستيعاب التوسعات الجديدة بالمنطقة الصناعية، بتكلفة 200 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه 12/2018.

وأوضح اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن الجهاز يشترك فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد بتمويل من وزارة الإسكان، حيث يتولى إنشاء 4824 وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد، بتكلفة 1.1 مليار جنيه، واستكمال المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد بعدد 1810 وحدات سكنية بمدينة بورسعيد، بتكلفة 368 مليون جنيه.