video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأوبزرفر: أكبر ممولى "بريكست" التقى السفير الروسى 11 مرة

الأحد، 08 يوليه 2018 05:31 م
الأوبزرفر: أكبر ممولى "بريكست" التقى السفير الروسى 11 مرة أرون بانكس
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن أرون بانكس أكبر ممول "بريكست"،  والذى يعنى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، التقى السفير الروسى 11 مرة على الأقل فى الفترة التى سبقت الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة فى التكتل الأوروبى فى 23 يونيو 2016 وخلال الشهرين التاليين للاستفتاء.
 
 
وأضافت، وفقا لمستندات أطلعت عليها "الأوبزرفر" أن هذا معناه أن بانكس التقى السفير الروسى 7 مرات أكثر مما كان معلنا، لافتة إلى أن السفارة الروسية قدمت 4 دعوات أخريات ولكن ليس معروفا إذا ما تم قبولها. 
 
 
وهذه هي المرة الثالثة التى يتم فيها تعديل عدد هذه الاجتماعات. وأصر بانكس لمدة عامين على أن اتصالاته الوحيدة مع الحكومة الروسية تتألف من "وجبة غداء" واحدة مع السفير.
 
 
وبعد أن كشفت أوبزرفر قبل شهر عن عقده عدة اجتماعات عُرض عليه فيها صفقات تجارية مربحة، أخبر بانكس لجنة تحقيق برلمانية أنه عقد اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات فقط.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتقادات واسعة لخطة "ماى" الجديدة بشأن "بريكست" بعد يوم من إعلانها

كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى: التكتل سيقيم مقترحات بريطانيا بشأن "بريكست"

لندن تقترح إنشاء "منطقة تجارة حرة" مع الاتحاد الأوروبى لمرحلة ما بعد بريكست

اخبار العالم

السفير الروسى فى بريطانيا

ارون بانكس

اكبر ممولى بريكست




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة