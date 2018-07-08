الأوبزرفر: أكبر ممولى "بريكست" التقى السفير الروسى 11 مرة

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن أرون بانكس أكبر ممول "بريكست"، والذى يعنى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، التقى السفير الروسى 11 مرة على الأقل فى الفترة التى سبقت الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة فى التكتل الأوروبى فى 23 يونيو 2016 وخلال الشهرين التاليين للاستفتاء.

وأضافت، وفقا لمستندات أطلعت عليها "الأوبزرفر" أن هذا معناه أن بانكس التقى السفير الروسى 7 مرات أكثر مما كان معلنا، لافتة إلى أن السفارة الروسية قدمت 4 دعوات أخريات ولكن ليس معروفا إذا ما تم قبولها.

وهذه هي المرة الثالثة التى يتم فيها تعديل عدد هذه الاجتماعات. وأصر بانكس لمدة عامين على أن اتصالاته الوحيدة مع الحكومة الروسية تتألف من "وجبة غداء" واحدة مع السفير.

وبعد أن كشفت أوبزرفر قبل شهر عن عقده عدة اجتماعات عُرض عليه فيها صفقات تجارية مربحة، أخبر بانكس لجنة تحقيق برلمانية أنه عقد اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات فقط.