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الأحد، 08 يوليه 2018 03:40 م
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الأهرامات تستقبل وفدى أعضاء البرلمان الفرنسى ومنظمة الهجرة الدولية

الأحد، 08 يوليه 2018 02:13 م
الأهرامات تستقبل وفدى أعضاء البرلمان الفرنسى ومنظمة الهجرة الدولية سامح سعد
كتب عبد الحليم سالم
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استقبلت ساحة عروض الصوت والضوء بالهرم وفد رفيع المستوى من أعضاء مجلس النواب الفرنسى، بالإضافة إلى وفد من منظمة الهجرة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهم السفير وليام سوينج مدير عام المنظمة، ويرافقه محمد حسن من منظمة الهجرة وكان فى استقبالهم مدير عام منطقة الهرم فاروق جعفر نيابة عن سامح سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقد أبدت الوفود الزائرة انبهارها بالحضارة الفرعونية القديمة وعظمة الأهرامات، وصرح سامح سعد فى بيان اليوم أن الصوت والضوء يستقبل دائما العديد من الشخصيات العالمية والوفود رفيعة المستوى فى إطار رسالة الشركة على التعريف بالتاريخ والحضارة القديمة والحديثة وتنشيطا للسياحة الثقافية، فالسياحة الثقافية من أبرز أنواع السياحة على الإطلاق والتى تتميز بها مصر.

كما أضاف سعد:" مؤخرا استقبلنا عمدة فرانكفورت الألمانية بيتر فلومان، ووفده المرافق له ووفد من ممثلى الاتحاد الأوروبى وأول مجموعة سياحية لرحلة العائلة المقدسة وفى انتظار المزيد.

 

 


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