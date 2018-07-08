الأزهر يدين الهجوم الإرهابى على دورية للحرس الوطنى فى تونس

كتب لؤى على

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابى الذى استهدف دورية لعناصر الحرس الوطنى التونسى، اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأكد الأزهر الشريف، أنَّ مثل هذه الهجمات الإرهابية تخالف كافة الشرائع والأديان السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بتوحيد الجهود لمواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وتخليص العالم من آفاتها وشرورها.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي لتونس، رئيسا وحكومة وشعباً، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.