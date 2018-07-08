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الأحد، 08 يوليه 2018 04:21 م
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اعتقال 10 أشخاص بألمانيا بتهمة المشاركة فى اعتداء دوافعه معاداة السامية

الأحد، 08 يوليه 2018 03:40 م
اعتقال 10 أشخاص بألمانيا بتهمة المشاركة فى اعتداء دوافعه معاداة السامية الشرطة الألمانية- أرشيفية
أ ف ب
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 اعتقل عشرة أشخاص فى ألمانيا بشبهة المشاركة فى اعتداء وقع فى برلين، دوافعه معاداة السامية، كما أعلنت الشرطة الأحد.

ولم تقدم الشرطة إيضاحات حول اسماء وجنسيات هؤلاء النساء الثلاث اللواتى تتراوح أعمارهن بين 15 و21 عاما، والرجال السبعة من عمر 17 إلى 25 عاما، لكن صحيفة "دى فيلت" ذكرت أنهم جميعا سوريون.

وأضافت الشرطة أن رجلا فى الخامسة والعشرين من العمر طلب ولاعة، لكن رجلا من هذه المجموعة انتزع منه سيجارته، واندلع شجار إثر ذلك عندما رأى هذا الأخير أن الضحية يرتدى سلسلة مع نجمة داوود انتزعها منه مع "شتائم معادية للسامية".

 

 


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