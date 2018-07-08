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الأحد، 08 يوليه 2018 09:52 ص
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استشهاد فلسطينى من الخليل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 08 يوليه 2018 08:44 ص
استشهاد فلسطينى من الخليل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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استشهد اليوم الأحد، شاب فلسطينى من مخيم الفوار جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى عام 2009.

وقالت مصادر محلية فى الخليل أن إصابة الشاب ويدعى يعقوب فايق نصار أدت إلى شلل نصفى، وبتر فى ساقيه لاحقاً. وعانى نصار من فشل كلوى، فاقم وضعه الصحى، وصولا إلى ارتقائه شهيدا.

من ناحية أخرى هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أربعة منازل فى حى الظهر فى مدينة أم الفحم، داخل أراضى الـ1948.

وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الشرطة الإسرائيلية حاصرت مداخل الحى فى ساعات الصباح الأولى وقامت الجرافات بهدم المنازل الأربعة قيد الإنشاء، بذريعة "البناء غير المرخص".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت، يوم الثلاثاء الماضى، منزلا قيد الإنشاء فى حى الظهرات فى عرعرة المجاورة، بذريعة البناء بدون ترخيص.


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