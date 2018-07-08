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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار فى اليابان لـ81 شخصا وإنقاذ 2000 آخرين - صور

الأحد، 08 يوليه 2018 04:29 م
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار فى اليابان لـ81 شخصا وإنقاذ 2000 آخرين - صور الأمطار فى اليابان - أرشيفية
رويترز
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ارتفع عدد قتلى الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية فى غرب اليابان، اليوم الأحد، إلى 81 شخصًا، بينما لا يزال العشرات فى عداد المفقودين بعد إنقاذ أكثر من 2000 شخص كانت قد تقطعت بهم السبل لفترة وجيزة فى مدينة كوراشيكى.

وصدرت أوامر إجلاء لنحو مليونى شخص وتحذيرات من الانهيارات الأرضية فى عدة مقاطعات، وفى غرب اليابان الأشد تضررًا، استخدمت أجهزة الطوارئ وأفراد الجيش الطائرات الهليكوبتر والقوارب لإنقاذ الناس من الأنهار التى فاضت على ضفافها والمنازل التى غمرتها المياه، بما فى ذلك مستشفى.

وأنقذ أفراد من قوات الدفاع الذاتى عشرات المرضى والممرضين فى مستشفى مابى ميموريال باستخدام القوارب، وقال مسئول فى المدينة، إن عمليات الإجلاء شملت 170 مريضا وموظفا من المستشفى بينما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن نحو 80 شخصا لا يزالون محاصرين، وكانت كوراشيكى، التى يسكنها ما يقرب من 500 ألف نسمة، من أشد المناطق تضررا من الأمطار التى هطلت على بعض مناطق غرب اليابان، مما تسبب فى أكبر عدد من القتلى منذ عام 2014، حين أودت الأمطار الغزيرة وانهيارات أرضية بحياة 77 شخصا، ومنذ مقتل 98 شخصا فى إعصار عام 2004.

أمطار اليابان
أمطار اليابان

 

جانب من أمطار اليابان
جانب من أمطار اليابان

 

 

قطار اليابان
قطار اليابان

 

 

تدمير المنازل بسبب الأمطار
تدمير المنازل بسبب الأمطار

 

 

جانب من الأمطار فى اليابان
جانب من الأمطار فى اليابان

 

 

الجيش اليابانى ينقذ الأهالى
الجيش اليابانى ينقذ الأهالى
 

 


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