ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار فى اليابان لـ 73 شخصا

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة التى تجتاح غرب البلاد إلى 73 قتيلا فيما لا يزال 63 شخصا فى عداد المفقودين ويرقد 7 أشخاص فى حالة خطرة.

وحذرت السلطات - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه) - من ارتفاع حصيلة الضحايا مرة أخرى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، لافتة إلى أن الفيضانات والانهيارات تقوض عمليات الإغاثة بعدة مناطق.

وتابعت الشبكة أن السلطات مستمرة فى عمليات الإنقاذ، فيما كان كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيدا سوجا أن 54 ألف فرد من الشرطة ودوائر الإطفاء وقوات الدفاع الذاتى وحرس السواحل اليابانى، تم حشدهم للقيام بأعمال الإنقاذ.