اتحاد التأمين: تنظيم ملتقى شرم الشيخ للتأمين من 28 وحتى 30 أكتوبر 2018

كتب : حسام الشقويرى

ينظم الاتحاد المصرى للتأمين ملتقى شرم الشيخ السنوى للتأمين وإعادة التأمين (شرم الشيخ راندفو Sharm Rendezvous تحت شعار " نشر الأفكار الثمينة" ورعاية كلا من وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة المالية، والذى سوف يعقد بشرم الشيـخ خلال الفترة من 28-30 أكتوبر 2018 تنفيذا لخطة الاتحاد المصرى للتأمين للارتقاء بصناعة التأمين وإعادة التأمين المصرية.

ويهدف هذا الملتقى إلى توفير فرصة مميزة و فريدة للوفود المشاركة للاستفادة من تجارب الأسواق المختلفة، كما يعد إطارا لتحديث المعارف فى مجالات التأمين المختلفة و الوقوف على أهم وأفضل الممارسات فى مجال الصناعة و تأسيس آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية علاقات العمل واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصرى والأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يصل عدد الحاضرين بالمؤتمر أكثر من (1000) مشارك ممثلين من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية وشركات الوساطة العالمية بالإضافة إلى نخبة من السادة القائمين على صناعة التأمين بمصر.

ويعتبر ملتقى شرم الشيخ السنوى للتأمين وإعادة التأمين نافذة صناعة التأمين وإعادة التأمين المصرية على مستوى الوطن العربى والمستوى العالمى، وسوف يناقش أربع محاور مهمة: نظرة مستقبلية على سوق التأمين وإعادة التأمين بمصر «الفرص والتحديات»، وأفضل الممارسات العالمية فى مجال التأمين وإعادة التأمين والجديد بالأسواق الخارجى، وماذا نحتاج لتطوير مهنة الوساطة فى سوق التأمين المصرى، وأهم التحديات أمام تلبية احتياجات عملاء صناعة التأمين ودور تقنية البلوك تشين العالمية فى قطاع التأمين وانعكاساتها على تطوير خدمات العملاء.

وسوف يتناول هذه المحاور نخبة من كبار الخبراء بصناعة التأمين وإعادة التأمين وكبرى مؤسسات ووكالات التصنيف العالمية.

وصرح علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس اللجنة التنظيمية، بأن هذا الملتقى قد جاء تنفيذاً لأحد محاور برنامج تطويرالاتحاد، وتحقيق الأهداف المرجوة خلال المستقبل القريب فهو فتح نافذة للتواصل بين سوق التأمين المصرية وأسواق التأمين الإقليمية والعالمية، وأن هذا النوع من المؤتمرات يساعد فى التعرف على كيفية إجراء اتفاقيات إعادة التأمين التى تعتمد على المستجدات الخارجية، والتطور فى الأسواق، وشرح آخر مستجدات سوق التأمين المصرية ومدى استفادة السوق مما تم تقديمه من منتجات الأسواق العالمية واستحداثها فى مصر، بالإضافة إلى أنها تساعد على التوعية، وتوجيه رسائل للعملاء، واستقطاب عملاء جدد للسوق المصرية، وهو ما يسهم فى النهاية فى زيادة الأقساط وتنمية القطاع وتطوير الصناعة ، ولا شك أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بتضافر جميع جهود ودعم شركات التأمين المصرية الأعضاء بالاتحاد.